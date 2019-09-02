Москва, , 12:15 — REGNUM Госдепартамент США намерен по-своему обучить российских журналистов, для чего объявил грантовый конкурс на сумму около 10 млн рублей ($150 тыс.). Победителя объявят 30 сентября 2019 года, рассказал журналист и публицист Армен Гаспарян на своем YouTube-канале.

Гаспарян указал на американский документ, в котором говорится о подготовке в России в 2020 году Летней школы для журналистов. Её организует одна из американских некоммерческих организаций и вуз, который победит в конкурсе.

Планируется путём конкурса отобрать для Летней школы молодых журналистов из Москвы и других регионов. Преподаватели из США расскажут им об основах «западной журналистики».

Основной заявитель грантового конкурса — посольство США в Москве, отмечает Гаспарян. Он предположил, что в конце 2020 года участники этой образовательной программы начнут публиковать «зубодробительные материалы» с критикой российских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, США и другие западные страны не прекращают информационное давление на Россию. Так, Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) поставила ультиматум ряду российских вузов, где учатся некоторые из задержанных за беспорядки в Москве. Российскому академическому сообществу пригрозили «положением изгоя», если не будет продемонстрироване приверженность «демократическим принципам и гражданским свободам».

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