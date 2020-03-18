Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Американские эксперты более углубленно изучат страны Восточной Европы и независимые государства бывшего СССР. На эти цели Государственный департамент США намерен выделить $2 млн.

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Эти средства пойдут на гранты в рамках «Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза». Как подчёркивается в документе, на который ссылается RT, претендовать на грант смогут только американские высшие учебные заведения и неправительственные организации.

Отмечается, что инициатива будет способствовать налаживанию международного сотрудничества, а также повышению уровня знаний американских специалистов в вопросе владения «важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза». Среди таких государств — Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Чехия, Грузия, Словакия, Польша, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан.

Курировать ход программы будет бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что Госдепартамент США намерен по-своему обучить российских журналистов, для чего объявил грантовый конкурс на сумму около 10 млн рублей ($150 тыс.). Летнюю школу для журналистов организуют одна из американских некоммерческих организаций и вуз, который победит в конкурсе. В ходе занятий преподаватели из США расскажут им об основах «западной журналистики».