Минск, , 07:46 — REGNUM Придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирса призвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом политик заявил в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), которое было опубликовано 30 апреля.

По словам Борреля на прошлой неделе он разговаривал с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Верховный представитель Европейского Союза отметил, что наиболее эффективным способом реагирования на коронавирусный кризис является «совместная работа в рамках многосторонней системы». Боррель отметил, что осведомлен о тесном сотрудничестве белорусских властей с ВОЗ, но подчеркнул, что «нужно больше».

«Таким образом, я призываю власти Беларуси придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения относительно предотвращения пандемии», — отметил Боррель.

Верховный представитель ЕС также отметил, что в качестве помощи системе здравоохранения постсоветской республики говорилось о более €60 млн.

«И чтобы помочь им, мы уже говорили о нашей поддержке, и в эту поддержку входит более 60 миллионов [евро] для системы здравоохранения. Так что мы приносим и предлагаем помощь. Но с другой стороны, мы просим придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения относительно пандемии. Невозможно, чтобы с одной стороны предложили помощь, [а с другой] не выполняли рекомендаций, которые мы реализуем в наших странах и просим всех выполнять», — подчеркнул верховный представитель ЕС.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Белоруссии зарегистрировано 14 027 человек, у которых тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Умерли от осложнений COVID-19 за весь период в республике 89 человек.

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Отметим, что в Белоруссии на государственном уровне не были приняты ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в стране. Не были закрыты границы, проводились массовые мероприятия, на фоне которых был отмечен стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. Так, в субботу, 25 апреля, прошел республиканский субботник, в котором приняли участие 2,3 млн человек. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что не приветствует запрет на посещение храмов в связи с пандемией COVID-19.