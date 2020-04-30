Минск, , 13:45 — REGNUM По состоянию на утро 30 апреля в Белоруссии выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава постсоветской республики.

«Зарегистрировано 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,9% от количества проведенных тестов», — сказано в официальном сообщении.

Там также отмечено, что всего было проведено 176,625 тыс тестов. За весь период распространения инфекции в Белоруссии «умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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Напомним, общественность Белоруссии требует от властей оперативного и полного информирования населения о распространении коронавируса. Чиновников постоянно критикуют за сокрытие информации и манипуляции с диагнозами.

С конца апреля ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в Белоруссии составляет около 900 человек в сутки. Стационарным лечением обеспечиваются только тяжело болеющие, «лёгких» и «средних» переводят на амбулаторное лечение, что позволяет снять нагрузку с медучреждений и улучшить официальную отчётность, поступающую в ВОЗ.

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