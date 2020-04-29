Бишкек, , 22:53 — REGNUM Граждане Киргизии из 58 стран мира хотят вернуться на родину, но закрытие границ из-за пандемии коронавируса затрудняют эту задачу. Об этом сегодня, 29 апреля, на брифинге в правительстве заявил первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

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Заместитель главы внешнеполитического ведомства попросил желающих возвратиться в Киргизию соотечественников подождать окончания пандемии.

«Я призываю их набраться терпением и сил, соблюсти правила самоизоляции и пока быть там, где они находятся», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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