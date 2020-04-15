Москва, , 18:59 — REGNUM Граждане Киргизии, застрявшие в Новосибирске из-за отмены авиарейсов по причине пандемии коронавируса, обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину, передает «Kaktus.media».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам киргизстанцев, они оказались в безвыходном положении и уже не рассчитывают на помощь со стороны правительства Киргизии.

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Они отмечают, что ранее они приобрели билеты на самолет, который должен был доставить их в Бишкек, но вернуться на родину так и не смогли. В итоге им пришлось несколько суток провести в аэропорту «Толмачево», а затем перебраться в хостел.

«Просим у вас помощи уехать отсюда. Владимир Владимирович, помогите нам, пожалуйста», — подчеркивают киргизстанцы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев на брифинге в правительстве заявил о том, что вернуть в Киргизию застрявших за рубежом киргизстанцев нет никакой возможности.

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