Бишкек, , 18:21 — REGNUM Российская авиакомпания «S7 Airlines» предоставила самолет для вывоза в Киргизию 176 киргизстанцев, застрявших в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске по причине отмены авиасообщения между странами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба киргизского посольства в России.

Киргизстанские дипломаты отмечают, что на этом самолете удалось отправить только чуть половину из 300 граждан Киргизии, ранее купивших билеты на отмененный рейс Новосибирск — Бишкек.

В первую очередь решили организовать возвращение в Киргизию для детей, беременных женщин, больных и людей пожилого возраста.

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