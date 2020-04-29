Белград, , 22:00 — REGNUM «Ложные новостные агентства» в Москве помогают сербским оппозиционным политикам Младжану Джорджевичу и Драгану Джиласу лоббировать интересы противников сербских властей. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич 29 апреля в эфире сербского телеканала Happy.

По его словам, Джорджевич и Джилас, воспользовавшись «небольшим количеством денег», которые они «отложили», пытаются опорочить «имидж Сербии в Москве».

«Они находят несколько журналистов, несколько так называемых аналитиков, и такие СМИ — какое-то ложное новостное агентство, которое они называют государственным, но которое на самом деле критикует Путина и государство. И тогда они свое интервью для такого агентства представляют как новую государственную политику Москвы. А в этом интервью они ничего положительного про свое государство не говорят. Они хотят представить российской общественности свою страну как колонию НАТО, как страну, которая ведет бесхребетную политику», — уверяет Джурич.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии также обвинил оппозиционеров в том, что с помощью «интриг и сплетен, которые финансируются с помощью средств олигархов», они «расшатывают позиции Белграда и отдаляют сербское руководство и Сербию от Москвы».

Напомним, что ИА REGNUM в январе опубликовало интервью с бывшим советником президента Сербии по делам сербов в диаспоре и отношений с религиозными организациями (2008 — 2012 годы) Младжаном Джорджевичем. Кроме того, Джорджевич периодически пишет для ИА REGNUM аналитические статьи.

После того, как Марко Джурич критически высказался в сербских СМИ об одном из этих материалов, корреспондент агентства связался по телефону с пресс-секретарем Джурича Иваном Якшичем и предложил опубликовать ответное интервью, в котором вторая сторона имела бы возможность изложить позицию официального Белграда по Косово и Метохии. Вопросы были направлены Якшичу 21 февраля. В итоге господин Якшич сообщил о предельно насыщенном графике Марко Джурича и попросил отложить интервью. Последний раз по поводу интервью корреспондент ИА REGNUM пытался связаться с Якшичем 2 марта, но последний не взял трубку.

Один из вопросов для Марко Джурича был сформулирован таким образом: «Господин Джурич, вы считаете необоснованными обвинения оппозиции в адрес сербских властей по поводу того, что Белград ведет секретные переговоры с Приштиной и подписывает соглашения за спиной у сербской общественности — такие, как договор о возобновлении авиа‑ и железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной. Можете ли вы рассказать нам о важности этих соглашений и почему вы не считаете, что подобные переговоры противоречат заявлениям Белграда о том, что переговоры с сепаратистами могут возобновится только после отмены пошлин (на сербские товары) со стороны Приштины?»

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