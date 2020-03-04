4 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Ни 12, ни 100 миллиардов долларов, ни обещания золотых гор и членства в ЕС не стоят того, чтобы отказаться от самой сущности сербского бытия. Косово и Метохия не продаются.

Младжан Джорджевич, , 20:28 — REGNUM Последние несколько дней президент Сербии Александар Вучич находился в Соединенных Штатах, где продолжил переговоры о статусе Косово и Метохии с высокопоставленными государственными должностными лицами США. В то время как события в Черногории, связанные с Законом о свободе вероисповедания, привлекают почти все внимание общественности в Сербии, перед началом нового миграционного кризиса на Балканах и в разгар распространения коронавируса в Европе Вучич ведет переговоры о статусе южной сербской провинции с главными спонсорами независимости Косово, несмотря на обещание не делать этого, пока Приштина не отменит таможенные пошлины в размере 100% на сербскую продукцию.

Сербия

В то же время Косово по-прежнему является центром балканской преступности, наркоторговли и контрабанды. За последние несколько лет в Косово произошло несколько политических убийств, за которые никто не был привлечен к ответственности. Убийство самого видного сербского политического лидера в Косово Оливера Ивановича особенно трагично для всех народов в крае. Наконец, в Косово и сербы, и албанцы живут в страхе, нищете и безнадежности, и все те, у кого была возможность оттуда уехать, давно уже за рубежом. Никто в Косово не видит будущего, и за это равную ответственность несут власти в Белграде и в Приштине.

Непосредственно перед этой поездкой в Вашингтон и встречами с президентом «Косово» Хашимом Тачи и госсекретарем США Майком Помпео Вучич объявил, что Сербии в ближайшие недели будет предъявлен ультиматум, «от которого мы вряд ли сможем отказаться, но не посмеем на него согласиться».

Хотя пока конкретного «ультиматума» нет, в рядах сербской общественности появилось два основных толкования этого заявления Вучича. Во-первых, ультиматум будет выдан Сербии Соединенными Штатами, которые в своем стремлении добиться внешнеполитических успехов во время избирательной кампании президента Трампа захотят прийти к какому-либо соглашению. В конце концов, США и НАТО создали «Косово». Поэтому неудивительно, что специальный представитель президента Трампа, экс-посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл занялся этим вопросом, надеясь, что после выборов, благодаря возможному успеху в решении косовского вопроса, он сможет добиться назначения на пост вице-президента США.

Предложение США, как можно предположить, будет включать в себя требование к Сербии признать независимость Косово и позволить ему стать членом Организации Объединенных Наций, в то время как Сербия, в свою очередь, получит некоторую материальную компенсацию. В дипломатических кругах ходят слухи, что речь идет о сумме 12 миллиардов долларов. В связи с этим США готовы поддержать любое соглашение о границах, обмене и/или разделе территории, которого достигнут Белград и Приштина. Им даже не важно, как это соглашение будет реализовано позже.

Второе возможное предложение США, гораздо менее вероятное, будет включать не признание Косово Сербией, а присоединение большей части Косово и Метохии к Албании, что автоматически сделает из Косово члена ООН. В этом случае Сербия будет обязана воздержаться, а взамен снова получит деньги и часть Косово. Другими словами, оба возможных предложения Америки включают прямую продажу сербской территории.

Другой заинтересованной стороной в этом деле является Европейский союз, а точнее Германия, которая до недавнего времени была основным посредником в переговорах Белграда и Приштины. В отличие от США, которые спешат решить этот вопрос, ЕС этого не делает. Кроме того, в то время как США поддерживают нынешнего президента Косово Хашима Тачи, одного из членов более широкого балканского криминального клана, состоящего из премьер-министра Албании Эди Рамы, президента Черногории Мило Джукановича и президента Вучича, к Германии это не относится. Она решительно поддерживает нового премьер-министра Косово Альбина Курти в борьбе с преступностью в Косово. Для ЕС важно, чтобы потенциальное соглашение было осуществимо, и в этом отношении любой сценарий, предусматривающий изменение «существующих границ» (разделение, разграничение, территориальный обмен), для ЕС неприемлем.

Таким образом, ультиматум, который можно ожидать от ЕС, будет включать то, что Вучич обещал своим европейским партнерам при приходе к власти — подписание юридически обязывающего соглашения, которое будет включать не признание Косово, а согласие на его принятие в ООН. Такое соглашение можно рассматривать как возобновление идеи о «двух Германиях», которые никогда не признавали друг друга, но обе были полноправными членами ООН. В свою очередь, как в случае Северной Македонии, Сербии будет обещано «светлое евроатлантическое будущее» и ускоренное вступление в Европейский союз. Однако следует иметь в виду, что все балканские и восточноевропейские страны до вступления в ЕС сначала стали членами НАТО. Это подтверждает и недавнее заявление Эммануэля Макрона о планах проведения конференции в Париже, в ходе которой они с Ангелой Меркель обсудят вопрос статуса Косово с представителями Белграда и Приштины.

Для реализации любого из этих сценариев, поскольку все они связаны с членством Косово в ООН, основной предпосылкой является внесение поправок и/или отмена резолюции 1244 СБ ООН, которая определяет Косово как составную часть Сербии, а также внесение изменений в Конституцию Республики Сербия. Другими словами, основной задачей Вучича в предстоящий период будет убедить, с одной стороны, сербский народ и Сербскую православную церковь, что подобные решения необходимы и полезны для Сербии, а с другой — Россию отказаться от защиты своих геостратегических интересов и международного правопорядка и тем самым навредить как сербским, так и российским национальным интересам. Хотя пропаганда через контролируемые Вучичем СМИ может привести к успешному решению первой задачи, крайне важно, чтобы Россия поняла ловушку Вучича по второй. Ни 12, ни 100 миллиардов долларов, ни обещания золотых гор и членства в ЕС не стоят того, чтобы отказаться от самой сущности сербского бытия. Косово и Метохия не продаются.