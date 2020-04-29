Минск, , 18:46 — REGNUM «В 2019 году выросло число угроз, подрывающих международную систему защиты прав человека», — констатировала международная правозащитная организация Amnesty International в докладе за 2019 года «Права человека в Восточной Европе и Центральной Азии».

По мнению организации, в минувшем году гарантии защиты прав размывались, а призванные поддерживать их структуры — в том числе международные и региональные организации, настаивавшие на соблюдении прав человека, всё чаще проявляли слабость.

Многие правительства Восточной Европы и Средней Азии «предприняли широкую атаку на права человека». В докладе приводится анализ ситуации в Белоруссии, которая остаётся последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где приводятся в исполнение смертные приговоры. Комитет ООН по правам человека неоднократно просил власти Белоруссии приостановить казни до рассмотрения обращений со стороны осужденных, однако официальный Минск их игнорировал.

Помимо угрозы дискриминации цыган и сексуальных меньшинств, Amnesty International в белорусской ситуации обеспокоили новые законодательные поправки, которые «дополнительно ограничили права на свободу выражения мнений и мирных собраний, в частности работу различных интернет-ресурсов и право на протесты».

«Свобода выражения мнений по-прежнему сурово ограничивалась законодательно и на практике. Критики властей и прочие инакомыслящие сталкивались с притеснениями и гонениями со стороны государственных органов, вплоть до административного и уголовного преследования», — констатировала Amnesty International.

Читайте о репрессиях в сюжете: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

Через поправки к закону «О средствах массовой информации» был значительно ужесточён контроль за интернет-ресурсами. Закон обязывает все интернет-ресурсы идентифицировать комментаторов и раскрывать соответствующую информацию по запросу властей. Владельцы зарегистрированных в качестве СМИ интернет-ресурсов теперь несут ответственность за содержание комментариев.

Журналистам-фрилансерам, сотрудничавшим с иностранными СМИ, продолжали выписывать крупные штрафы. К журналистам без аккредитации МИД применялась статья 22.9 Кодекса об административных правонарушениях (часть о незаконном изготовлении и (или) распространении продукции СМИ). Блокировались оппозиционные сайты.

Свобода собраний была жёстко ограничена. В докладе отмечено: »За попытку осуществить такое право люди могли быть задержаны милицией (часто с превышением силы), получить крупный штраф или подвергнуться произвольному аресту».

Читайте о правоприменительной практике: Белорусская общественность выйдет на акцию солидарности с Россией

Согласно применённым с января 2019 года поправкам к закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», организаторы должны оплачивать охрану правопорядка, медобслуживание и уборку территории после мероприятия. Организаторы также обязаны «предварительно подавать заявку на проведение любых собраний и получать разрешение властей, причём теперь процедура согласования касается также и площадок, отнесённых местными органами власти к постоянным и не требующим разрешения местам для проведения массовых мероприятий (находящихся как правило в удалении от центра поселений)».

Чтобы помешать людям в осуществлении их права проводить мирные собрания использовалась статья 23.34 КоАП («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). Власти Белоруссии игнорировали призывы спецдокладчика ООН соблюдать основные свободы на ноябрьских парламентских выборах.

«Протестующих штрафовали, некоторых приговаривали к административному аресту на срок от пяти до 45 суток, причём к арестованным безосновательно не допускали их адвокатов», — сказано в докладе.

Свобода объединений также не соблюдалась. Власти препятствовали регистрации независимых неправительственных организаций и произвольно отклоняли такие заявления о регистрации.

Читайте о фактах: Белорусские власти вновь запретили «Бессмертный полк»

«Вместо отменённой статьи 193.1 Уголовного кодекса, криминализировавшей участие в деятельности незарегистрированной организации, была введена статья 23.88 КоАП, позволяющая милиции без суда штрафовать «нарушителей» на сумму 1275 белорусских рублей (615 долларов США)», — обратила внимание правозащитная организация.

Система правосудия в Белоруссии не улучшилась. В докладе отмечено, что «сотни детей и молодых людей отбывали длительные сроки тюремного заключения за незначительные, ненасильственные правонарушения, связанные с наркотиками».

«Суд над многими из них проходил с нарушениями принципов справедливого судопроизводства, и 16-летним детям выносились приговоры до 11 лет лишения свободы по статье 328 Уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков в составе преступной «группы», при этом ни один другой член такой «группы» не был установлен, — отмечено в докладе. — Пять специальных процедур Совета по правам человека ООН, включая Рабочую группу по произвольным задержаниям и Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, в октябре обратились к властям страны, выразив озабоченность по поводу ситуации с задержанием и лишением свободы детей в связи с правонарушениями, связанными с наркотиками».

Белорусские правоохранители «применяли чрезмерную силу и иным образом нарушали права человека, в том числе прибегая к многочасовому содержанию задержанных за наркотики детей под стражей без связи с внешним миром и применению к ним жестокого обращения, а также фальсифицировали доказательства посредством провокаций». При этом отмечено, что в результате закрытого суда над бывшим офицером милиции из Могилёва, который через провокации вовлекал граждан в незаконный оборот наркотиков и таким образом фабриковал уголовные дела, предполагаемые потерпевшие от его действий были лишены возможности обжаловать свои приговоры.

«Ряд уязвимых меньшинств по-прежнему подвергались дискриминации и были слабо защищены законом, что порождало атмосферу страха и самоцензуру», — обратила внимание Amnesty International.

Она также отметила, что власти Белоруссии продолжали «нарушать принцип невысылки и практиковать принудительное возвращение иностранцев, в том числе просителей убежища, в страны, где им грозили серьёзные нарушения прав человека, в частности пытки и жестокое обращение».

При этом приведено два примера: в минском аэропорту был задержан «оппозиционный активист и журналист из Ингушетии Исмаил Нальгиев», которого депортировали на родину «несмотря на опасения, что там ему может грозить политически мотивированное уголовное преследование, пытки и иные виды жестокого обращения, и несправедливый суд». Природа опасений Amnesty International не указана — как и в случае с депортацией гражданина Ирана Мехрдада Джамшидияна, которому на родине якобы «грозят пытки, жестокое обращение и смертная казнь».

Напомним, состояние прав человека в Белоруссии является основанием отмены санкций США и Евросоюза, применяемых к официальному Минску. Москва считает, что в другой части Союзного государства нет серьёзных нарушений фундаментальных прав и свобод человека.