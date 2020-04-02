Минск, , 11:34 — REGNUM Мингорисполком отказался освобождать от «налога на митинги» участников пикета, заявленного на День единения народов России и Белоруссии. Сторонникам белорусско-российского единства разрешили собраться на площадке около минского кинотеатра «Киев» за умеренную плату.

Инициаторы пикета изначально просили исполком Минска освободить их от «налога на митинги» — специального сбора с организаторов массовых мероприятий, к коим относится даже пикет из трёх человек. На их обращение был дан официальный ответ: постановлением правительства Белоруссии не предусмотрены основания для исключений даже для тех граждан, которые желают выразить поддержку единению народов Белоруссии и России в день государственного праздника 2 апреля.

После повторного обращения организаторы снизили количество участников пикета «до 10 человек», что по минимальному прайсу минских чиновников будет стоить 81 деноминированный белорусский рубль (без малого $30 по нынешнему курсу). Разрешение на пикет было получено.

«Нам разрешили собраться на площадке около фонтанов рядом с кинотеатром «Киев», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из заявителей праздничного пикета, председатель белорусского Республиканского Гражданского комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов.

По словам заявителей пикета, 2 апреля им разрешили собраться с 18 до 19 часов на площадке у кинотеатра между фонтанами. Сторонники единения с Россией запланировали обсуждение проблем союзной интеграции.

«Мы примем две резолюции, — сказал заявитель мероприятия 2 апреля. — Первая — с требованием ускорения интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Вторая — с требованием отмены оплаты за проведение массовых мероприятий».

По его словам, торможение объединения Белоруссии с Россией носит искусственный характер и противоречит не только договору 1999 года о создании Союзного государства, но и итогам всебелорусского референдума 1995 года. Податель заявки на пикет отметил также, что введённый правительством пресловутый «налог на митинги» неправомерно ограничивает законные права и интересы граждан.

«Мы считаем, что взимание оплаты за митинги, пикеты и тому подобное — это прямое нарушение демократических норм Конституции Белоруссии», — подчеркнул гражданский активист.

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