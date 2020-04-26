Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 11:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к проработке рынка «по всем направлениям» и отказу от мыслей о том, что «мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий» сократить производство. Об этом 26 апреля белорусский лидер заявил во время посещения совхоз-комбината «Заря», который находится в Наровлянском районе Гомельской области республики, сообщает БелТА.
Президент Белоруссии поинтересовался у губернатора Гомельской области Геннадия Соловья уровнем социально-экономического развития области, спросив у него, «когда вы выйдете хотя бы в ноль».
Лукашенко также предостерег губернатора Гомельской области от мыслей о сокращении производства «в силу каких-то психозов или пандемий».
На что губернатор области ответил Лукашенко, что в связи с закрытием границ другими странами возникли проблемы в основном с экспортными поставками, которые прекратились. А в данный момент, по словам Соловья, работа предприятий направлена на внутренний рынок.
Отметим, что 25 апреля в Белоруссии прошел республиканский субботник, участие в котором приняли участие 2,3 млн жителей республики. Вместе с тем, в Белоруссии отмечен стремительный рост числа инфицированных коронавирусом.