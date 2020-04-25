Минск, , 15:20 — REGNUM В республиканском субботнике в Белоруссии приняли участие порядка 2,3 млн человек, заявил заместитель главы правительства республики Владимир Кухарев, сообщает 25 апреля БелТА.

«Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек», — отметил Кухарев.

Заместитель премьер-министра Белоруссии также добавил, что во время субботника было собрано около 8,7 млн белорусских рублей. Что по текущему курсу национального банка Белоруссии в долларовом эквиваленте составило $3 млн 532 тыс 278.

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Напомним, что в Белоруссии провели субботник несмотря на стремительный рост числа инфицированных коронавирусом нового типа. Суточный прирост выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Белоруссии составил 817 инфицированных. Общая численность зараженных коронавирусом в постсоветской республике на текущий момент 9590 человек.