Париж, , 22:31 — REGNUM Во Франции фиксируют увеличение числа пациентов, у которых наблюдаются неблагоприятные побочные эффекты при применении препаратов, используемых при лечении COVID-19. Об этом 25 апреля сообщает Агентство лекарственных средств (ANSM) Франции.

Отмечается, более чем 50% случаев от общего числа фактов неблагоприятного воздействия препаратов на организм пациентов приходится на больных, лечение которых осуществлялось либо только гидрохлорохином (23%), либо его сочетанием с азитромицином (31%). Так, эксперты считают, что противомалирийный препарат гидрохлорохин приводит к нарушениям в работе электрической системы сердца и сбою сердечного ритма, что может в свою очередь привести к летальному исходу пациента.

Действие другого препарата Kaletra, на который приходится порядка 42% осложнений при лечении COVID-19, основано на сочетании двух действующих веществ — лопинавира и ритонавира. Данное лекарство, как правило, негативно сказывается на функционировании печени, почек, органов пищеварительной системы, а также сердца.

Во французском Агентстве лекарственных средств полагают, что проведенное исследование «позволит снизить риски» при оказании медицинской помощи больным COVID-19, при том, что результаты их анализа недостаточно полно отражают истинную картину из-за отсутствия подробного описания течения болезней в больницах.

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Напомним, ранее китайские исследователи обнаружили три существующих препарата, которые хорошо сопротивляются новому коронавирусу на клеточном уровне. В их число вошли «Ремдесивир», «Хлорохин» и «Ритонавир», которые уже давно производятся и прошли все необходимые клинические испытания

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