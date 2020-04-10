Москва, , 18:51 — REGNUM Выявлен фармакологический препарат, полностью блокирующий развитие возбудителя вируса COVID-19, сообщает 10 апреля пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России.

По утверждению главы ФМБА России Вероники Скворцовой, в результате исследования была доказана противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19.

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», — цитирует пресс-служба заявление Вероники Скворцовой.

Уточняется, что исследование проводилось специалистами Научно-производственного центра «Фармзащита» ФМБА России при участии 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса COVID-19 с 11 марта официально признана пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Пензенский университет отменил плату за общежитие для выехавших студентов