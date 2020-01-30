Пекин, , 07:01 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили три существующих препарата, которые хорошо сопротивляются новому коронавирусу (2019-nCoV) на клеточном уровне, сообщает 30 января газета «Жэньмиь жибао».

Как стало известно, три препарата, «Ремдесивир», «Хлорохин» и «Ритонавир», которые уже давно производятся и прошли все необходимые клинические испытания, помогают также в борьбе с коронавирусом при клиническом использовании. Открытие было сделано совместно исследователями из Академии военных медицинских наук и Уханьского института вирусологии при Китайской академии наук.

Ранее исследователи из Шанхайского института Materia medica при Китайской академии наук и Шанхайский технический университет совместно отобрали 30 существующих препаратов в качестве возможных кандидатов для применения при лечении нового коронавируса.

Среди них было 12 препаратов против ВИЧ вроде «Индинавира», «Саквинавира», «Лопинавира» и «Карфилзомиба», а также два противореспираторных синцитиальных вирусных препарата и лекарство против шизофрении, наряду с иммунодепрессантом и рядом препаратов традиционной китайской медицины.

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