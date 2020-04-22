Минск, , 18:33 — REGNUM По итогам состоявшихся переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель подтвердил намерение ЕС выделить постсоветской республике финансовую помощь. Об этом говорится в сообщении ЕК для прессы, распространённом 22 апреля.

Боррель сообщил, что Евросоюз в рамках борьбы с коронавирусом создал пакет помощи для шести постсоветских республик, участвующих в программе ЕС «Восточное партнёрство». В рамках этого пакета «80 млн евро предназначены для неотложных потребностей в здравоохранении и 883 млн евро — для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере», уточнил чиновник.

«Из этой поддержки Белоруссия получит более 60 млн евро», — сказал Боррель.

Согласно официальному сообщению, еврочиновник «выразил решительную поддержку суверенитету Белоруссии». Боррель намерен посетить постсоветскую республику «как только позволят условия».

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Напомним, официальный Минск не признаёт эпидемии коронавируса в Белоруссии. Тем не менее, он просит МВФ, ЕБРР и другие международные финансовые структуры выделить неотложную финансовую помощь на борьбу с коронавирусом.

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Александр Лукашенко уверен, что в Белоруссии и мире царит не эпидемия, а «коронапсихоз». Выступая 21 апреля в Бобруйске, он заявил: «Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Белоруссию — они выбились из строя».

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