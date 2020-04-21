Москва, , 20:32 — REGNUM Концепция правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники (РТ) разработана рабочей группой «Нормативное регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика». Предполагается, что данная концепция станет основой для правовой базы в области ИИ, которая должна защищать права и свободы человека и при этом стимулировать развитие высоких технологий в области ИИ.

Хотя мы до сих пор не пришли к единому пониманию и определению ИИ, но его внедрение уже сталкивает нас с правовыми и этическими проблемами его использования.

Использование высоких технологий опережает изменения в правовой базе, это отмечают уже несколько лет подряд юристы, учёные в смежных с ИИ областях, разработчики и конечные пользователи. Соответственно, защищать права потребителей, производителей ИИ и тех, кто не является ни тем, ни другим, но прямо или косвенно попадает под воздействие ИИ, на сегодняшний день нечем. Безусловно, необходимо как можно скорее разрабатывать правовую базу, создавать её на опережение. Но сразу же встаёт вопрос — какими этическими нормами должно руководствоваться новое законодательство в области ИИ? Обещанный Германом Грефом Этический кодекс ИИ до сих пор не разработан, и вряд ли он будет соблюдать интересы конечных потребителей.

Об этом же говорит и Концепция АНО «Цифровая экономика», в которой во главу угла ставится стимулирование разработки, внедрения и использования технологий, а уже потом — повышение благосостояния и качества жизни граждан, достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики.

Как мы видим, цель грядущих изменений в законодательстве — создание комфортной правовой среды для развития технологий ИИ и РТ, что включает в себя механизмы упрощённого внедрения технологий ИИ и РТ, законодательные акты, направленные на финансовое стимулирование развития технологий ИИ и РТ и обеспечение их безопасности, на снятие отраслевых барьеров для внедрения технологий ИИ и РТ, на совершенствование режима оборота данных для целей развития ИИ и РТ.

Пока из этого набора задач идеи гуманизма не находятся даже при тщательном рассмотрении. Может дело в том, что вопросами правовой и этической основы для внедрения ИИ и РТ должны заниматься ученые высокого уровня и разных областей науки, а не союз коммерсантов под пафосным названием АНО «Цифровая Экономика». Но РАН и прочие научные объединения либо молчат, либо вовсе не занимаются этой крайне важной для будущего, либо их не слышат.

А между тем на стол президенту РФ Владимиру Путину скоро ляжет принятый Госдумой в третьем чтении законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных». Москва не очень-то церемонится со всякими там этическими принципами и правовыми концепциями. Уже с первого июля этого года она начнет разрабатывать свою правовую базу в области ИИ.

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