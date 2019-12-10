Сочи, Краснодарский край, , 09:57 — REGNUM Этические аспекты взаимодействия искусственного интеллекта и человека будут сформулированы в России в 2020 году. Об этом заявил «Российской газете» вице-премьер Максим Акимов на брифинге во время форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи. Вице-премьер подчеркнул, что «…важно четко провести границу между экспертной поддержкой человеческих решений и принятием решения за человека».

Разработкой этических норм займется консорциум во главе со Сбербанком, который активно занимается вопросами ИИ в России, в том числе и на самом высоком уровне, участвуя не только в национальных проектах, но в правительственной подкомисси по ИИ.

В начале ноября Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey сказал следующее:

«Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий, и наша главная цель — это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан. Безусловно, потому, что человек является высшей ценностью».

Герман Греф на международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ в сентябре этого года рассказал, какие люди, на его взгляд, будут наиболее ценными в будущем:

«Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют «человека будущего». Первое — это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе — у этого человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного с системным мышлением большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно. И третья составляющая — это умение достигать результатов».

После такого заявления не исключена возможность, что национальные этические нормы взаимодействия ИИ и человека, разработанные под руководством Сбербанка, дадут возможность искусственному интеллекту проводить отбор и отсев людей по указанным Германом Грефом признакам.

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