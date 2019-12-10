Сочи, Краснодарский край, 10 декабря 2019, 09:57 — REGNUM Этические аспекты взаимодействия искусственного интеллекта и человека будут сформулированы в России в 2020 году. Об этом заявил «Российской газете» вице-премьер Максим Акимов на брифинге во время форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи. Вице-премьер подчеркнул, что «…важно четко провести границу между экспертной поддержкой человеческих решений и принятием решения за человека».
Разработкой этических норм займется консорциум во главе со Сбербанком, который активно занимается вопросами ИИ в России, в том числе и на самом высоком уровне, участвуя не только в национальных проектах, но в правительственной подкомисси по ИИ.
В начале ноября Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey сказал следующее:
Герман Греф на международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ в сентябре этого года рассказал, какие люди, на его взгляд, будут наиболее ценными в будущем:
После такого заявления не исключена возможность, что национальные этические нормы взаимодействия ИИ и человека, разработанные под руководством Сбербанка, дадут возможность искусственному интеллекту проводить отбор и отсев людей по указанным Германом Грефом признакам.
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