Москва, , 19:43 — REGNUM Пока всё внимание жителей планеты приковано к пандемии, вызванной COVID-19, Москва не дремлет и намерена узаконить на территории своей юрисдикции использование высоких технологий слежения за людьми, вступающих в противоречие с конституционными правами граждан.

Так, Госдума одобрила в третьем чтении законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»». Его авторы — Первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков и член Комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых.

Появление такого документа прикрыто посланием Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, а именно необходимостью обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности, технологий ИИ.

Итак, москвичей с 1 июля 2020 года ждет эксперимент, в ходе которого будет установлен специальный правовой режим: условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации ИИ-технологий, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством.

При этом по мнению авторов законопроекта, такой эксперимент необходимо для достижения следующих целей:

обеспечение повышения качества жизни населения; повышение эффективности государственного или муниципального управления; повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в ходе внедрения технологий искусственного интеллекта; формирование комплексной системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием технологий искусственного интеллекта, по результатам установления экспериментального правового режима.

Первый пункт, как это сложилось в московской практике, вызывает глубокие сомнения, так как для увеличения качества жизни в столице уже «оптимизировали» медицину, среднее и высшее образование, социальное обслуживание, проводят реновацию «ветхого» жилья и тротуаров, круглогодичные фестивали еды и товаров народного потребления.

А вот второй пункт, об эффективности управления, сомнений не вызывает: облегчить жизнь чиновникам и отгородить их от надоедливых граждан с их постоянными проблемами — мечта муниципальных органов власти. В конце концов, чем ИИ хуже их бюрократического интеллекта?

Интересно, что в полномочия высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы входят случаи обязательного применения и учета результатов применения искусственного интеллекта в деятельности органов исполнительной власти Москвы и подведомственных им организаций. Это фактически означает, что все муниципальные службы обяжут внедрять в свою работу ИИ ещё до предварительной оценки последствий его внедрения. Поэтому дорогим москвичам не стоит удивляться, если ИИ не сможет решить ни одной их проблемы и приведёт к финансовым потерям — это же всего лишь эксперимент.

Уникальным прецедентом в правовом поле России является то, что новый закон о проведении эксперимента в городе Москве вносит поправки в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Особенно любопытно то, как в Москве будут трактоваться статья 6, часть 1, пункт 9 и статья 10, часть, в которых говорится об обработке обезличенных персональных данных и персональных данных, касающихся состояния здоровья. О глубине обезличивания москвичам, которые живут под колпаком камер видеонаблюдения и фотофиксации с системой распознавания лиц, легко сделать соответствующие выводы.

Срок проведения эксперимента — пять лет. Пока анонсируется добровольное участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут внесены в реестр участников экспериментального режима по их собственной заявке.

Но интересен тот факт, что при совершении сделок, направлении юридически значимых сообщений и совершении иных юридически значимых действий участник эксперимента просто уведомляет лиц, не являющихся участниками эксперимента, о наличии у него статуса участника экспериментального правового режима. Таким образом даже те, кто не собирается участвовать в эксперименте, вынужденно в него попадут через гражданско-правовые отношения с участниками.

В эти дни мы уже наблюдаем, как реализуются инициативы Москвы по отслеживанию передвижений граждан, как соблюдается законодательство о персональных и биометрических данных, а также конституционное право на личную жизнь. Кроме того, все системы контроля в первый же день работы подверглись атаке хакеров, в результате которой перестали работать и прочие московские ресурсы на mos.ru, в частности, электронный журнал школьника (напомню, что дети, находясь на дистанционном обучении, сдают свои письменные работы на проверку учителям через этот сайт).

Законопроект о московском экспериментальном правовом режиме ждет подписания Президентом РФ В.В. Путиным.

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