Москва, , 10:38 — REGNUM Диалог Москвы и Вашингтона по новым российским системам гиперзвукового оружия возможен при комплексном обсуждении подобных американских проектов. Это неотменное и жёсткое условие, заявил 17 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости.

По его словам, Россия не уходит от разговора по новым системам, которые в США именуют «экзотическими», однако новое вооружение не является просто темой для обсуждения «в вакууме». Необходимо согласие США на предметный разговор по тем американским программам и проектам, которые беспокоят российскую сторону.

«Разговор по тематике стратегической стабильности может быть только комплексным», — подчеркнул дипломат.

Проекты США по гиперзвуку, проекты по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе крайне дестабилизируют стратегическую сферу, Россия не может их игнорировать, добавил Рябков.

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