Москва, , 13:20 — REGNUM Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами по новым перспективным разработкам, в том числе по гиперзвуковому оружию, заявил 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

«Открыты мы и к разговору о новых перспективных разработках, включая гиперзвуковое оружие в контексте, подчеркну это особо, учета всех без исключения аспектов и всех факторов, которые влияют на стратегическую стабильность», — отметил Лавров.

Он добавил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с госсекретарем Соединённых Штатов Майклом Помпео.

Лавров уточнил, что ему пару недель назад уже звонил Помпео. В ходе этого разговора были затронуты темы возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, а также о стратегической стабильности в мире.

«И мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее стало известно, что ВМС США проведут испытания гиперзвукового оружия, разработанного для многоцелевых подводных лодок, до конца 2020 года.

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