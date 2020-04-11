Москва, , 08:52 — REGNUM Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» может быть принята на вооружение в российскую армию в 2022 году, об это 11 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника издания, испытания ракеты с головного фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков» завершатся уже в текущем году.

Напомним, по официальным данным, ракета способна развивать скорость около девяти махов и уничтожать наземные и надводные цели на расстоянии более одной тысячи километров. Примечательно, что в перспективе это вооружение смогут использовать и российские атомные подлодки.

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