Москва, , 12:32 — REGNUM Россия не будет вводить выездные визы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 14 апреля, в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что на сегодня вопрос изменения правил выезда россиян за рубеж никем не обсуждается.

«Я не думаю, что сейчас у нас в стране есть желающие выехать за границу. Ну и в принципе никаких запретов (на выезд. — прим. ИА REGNUM) быть не может, поскольку право на свободу передвижения закреплено в нашей Конституции», — подчеркнул Лавров.

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Речь, по его словам, сейчас идёт о том, чтобы как можно меньше людей заболели и умерли.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в фактическом плане обсуждаться», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Россию планируется вернуть почти пяти тысяч граждан РФ. Вывозные рейсы будут осуществляться в Москву из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима.

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