Москва, 25 марта 2020, 13:12 — REGNUM Российским туристам, которые оказались за границей в разгар карантинных мероприятий, далеко не всегда удаётся вернуться на Родину без проблем или с минимальными потерями. Об этом 25 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Как подчеркнула Ломидзе, если речь идёт о самостоятельных туристах, то вопросы своего возвращения они как могут, так и решают. В этом им помогают российские диппредставительства. А если говорить об организованных туристах, то их проблемами занимаются туроператоры.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в ОАЭ «зависли» тысячи российских туристов.
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