Москва, , 13:12 — REGNUM Российским туристам, которые оказались за границей в разгар карантинных мероприятий, далеко не всегда удаётся вернуться на Родину без проблем или с минимальными потерями. Об этом 25 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Для того, чтобы оценить ситуацию в туристическом бизнесе, надо представить, что к вам каждый час обращается несколько сотен человек с вопросами: «Как мне правильно аннулировать тур? Когда я получу свои деньги обратно?». Количество вопросов от туристов сейчас превышает сотни. И в таком режиме сейчас живут туристические агентства. У туроператоров эти запросы дополняются вопросами, как вывозить туристов, которые не могут воспользоваться своими обратными билетами и нормально добраться из тех стран, где они находились, — сказала Ломидзе. — По данным Ростуризма, за рубежом на начало этой недели было почти 90 тысяч человек. Сейчас их значительно меньше. Но далеко не из всех стран получается выбраться без проблем или с минимальными потерями».

Как подчеркнула Ломидзе, если речь идёт о самостоятельных туристах, то вопросы своего возвращения они как могут, так и решают. В этом им помогают российские диппредставительства. А если говорить об организованных туристах, то их проблемами занимаются туроператоры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в ОАЭ «зависли» тысячи российских туристов.

Читайте развитие сюжета: В РФ исчезнет 30% туроператорского и турагентского бизнеса – прогноз