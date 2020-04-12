Москва, , 23:41 — REGNUM Около пяти тысяч граждан России запланировано вернуть на родину в ближайшие дни. Об этом 12 апреля сообщает Минкомсвязи РФ в Telegram-канале, созданном специально для возвращения российских граждан на родину.

В ближайшие дни из-за рубежа будут возвращены на родину вывозными авиарейсами около пяти тысяч граждан России. Рейсы будут осуществляться в Москву из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима. Авиарейс из Мадрида сделает промежуточную посадку в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы попасть на вывозной авиарейс, гражданам РФ за рубежом настоятельно рекомендуется зарегистрироваться на сайте госуслуг и заполнить анкету. Списки на посадку будут сформированы из тех, кто подаст заявку на сайте.

Ранее ИА REGNUM о вывозном авиарейсе из Ньюй-Йорка в Москву, который доставит граждан России из США на родину 14 апреля.

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