Токио, , 15:45 — REGNUM В семи префектурах Японии, включая Токио, в ближайший месяц будет действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Он был объявлен премьер-министром страны Синдзо Абэ сегодня, 7 апреля, на заседании чрезвычайного правительственного штаба по борьбе с эпидемией, сообщает телерадиокомпания NHK.

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Уточняется, что такие меры были приняты на основе рекомендаций вирусологов в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса и ростом числа инфицированных. Так, режим ЧС, который вводится сроком на месяц, вступит в силу 8 апреля и будет действовать в префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго, префектуре Фукуока на острове Кюсю и в Токио.

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Новые ограничительные меры подразумевают блокирование городов и территорий. Вместе с тем региональные власти получат дополнительные полномочия по ограничению работы общественных учреждений. Японское правительство призвало граждан оставаться дома и без лишней надобности не выходить на улицу. Однако какого-либо наказания за игнорирование этих рекомендаций не предусмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 апреля, число инфицированных в стране составило 4570 человек. Общее число умерших от заболевания COVID-19 достигло 104.

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