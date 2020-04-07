Токио, , 07:25 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уведомил парламент страны о намерении объявить режим чрезвычайной ситуации, передает телеканал NHK.

Сообщается, что глава японского правительства решился на этот шаг из-за ухудшающейся обстановки по коронавирусу в стране. Ожидается, что Абэ объявит о введении режима ЧС вечером 7 апреля в ходе пресс-конференции. Режим ЧС будет объявлен в семи префектурах Японии — Токио, Осака, Канагава, Сайтама, Хёго, Фукуока и Тиба.

Как сообщало ИА REGNUM, японские СМИ заявляли, что Синдзо Абэ объявил в Японии режим ЧС уже 10 апреля в городах Токио и Осака. 6 апреля японский министр Нисимура Ясутоши назвал ситуацию с коронавирусом в стране «критической», так как число заболевших COVID-19 в стране продолжает расти.

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