Токио, , 16:49 — REGNUM Ограничений на перемещение по городу в японской столице на время режима чрезвычайной ситуации вводить не планируется, сообщила 6 апреля журналистам глава города Юрико Коикэ.

При этом власти не советуют лишний раз выходить из дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Если всё же придётся оказаться на улице, то нужно соблюдать двухметровую дистанцию, отметила чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4570, летальных исходов 104.

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