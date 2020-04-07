Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ещё в январе был предупреждён о возможных последствиях распространения нового коронавируса для страны, однако активные действия он начал предпринимать позднее. О рисках его предупреждал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, пишет газета The New York Times.

В конце января Наварро подготовил служебную записку, в которой говорилось, что новый вирус грозит США ущербом в размере «триллионов долларов», а также риском заболевания и смерти миллионов жителей страны. Однако Трамп, отмечает газета, в тот период не видел столь серьёзной опасности, а позже заявил, что предсказать столь разрушительные последствия никто не мог.

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Наварро, ссылаясь на данные из Китая, предупреждал о риске возникновения пандемии в случае, если ситуация будет развиваться наименее благоприятно. Самый негативный прогноз, по его словам, означал смерть в США более 500 тыс. человек.

На следующий день, 30 января, Трамп одобрил ограничения на поездки из КНР, однако более активные действия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции он стал предпринимать спустя несколько недель, отмечено в публикации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено более 358 тыс. случаев заражения вирусом SARS-Cov-2. Скончались более 10,9 тыс. человек.

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