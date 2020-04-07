Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Администрация президента США рассматривает возможность проведения второй волны выплат гражданам страны в качестве поддержки во время пандемии коронавируса нового типа, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы вполне можем провести вторую волну выплат. Я бы сделал это напрямую», — заявил он.

По словам Трампа, первая волна выплат прошла плохо. Тогда средства были направлены властям штатов, которые по своему усмотрению распределяли их среди жителей регионов. Трамп предположил, что такие проблемы могли возникнуть из-за устаревшего оборудования в штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Офицерского корпуса службы здравоохранения США Бретт Джируар заявил, что власти страны планируют получить миллионы тестов на антитела к коронавирусу к маю 2020 года. Он отметил, что новые тесты дадут возможность оценить процент случаев заражения коронавирусом нового типа среди граждан США.

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