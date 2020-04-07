Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Просьба помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от COVID-19 разослана президентом США Дональдом Трампом в «ведущие медицинские компании», сообщил американский лидер 6 апреля на встрече с журналистами.

По словам президента, для Джонсона требуется «сложные процедуры», которые могут провести ряд организаций. Он добавил, что доктора британского премьер-министра готовы начать сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Дональд Трамп, узнавший о госпитализации Бориса Джонсона, пожелал последнему скорейшего выздоровления и назвал премьер-министра «сильным и хорошим человеком».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп отреагировал на госпитализацию Джонсона