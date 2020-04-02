Минск, 2 апреля 2020, 13:24 — REGNUM В Союзном государстве России и Белоруссии может быть единая валюта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля в интервью телерадиокомпании «Мир».
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не отказывается ни от единого пункта Союзного договора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии поздравили друг друга с Днём единения народов двух стран.
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