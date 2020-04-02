Минск, , 13:24 — REGNUM В Союзном государстве России и Белоруссии может быть единая валюта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля в интервью телерадиокомпании «Мир».

"Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не отказывается ни от единого пункта Союзного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии поздравили друг друга с Днём единения народов двух стран.

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