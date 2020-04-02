Москва, , 10:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, сообщила 2 апреля пресс-служба президента РФ.

В послании сказано, что с момента подписания договора о создании Союзного государства «странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

Путин также отметил, что опыт, накопленный более чем за 20 лет совместной работы, позволит странам решить любые, даже самые сложные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко направил поздравительную телеграмму президенту России, отметив, что отношения между Россией и Белоруссией строятся не только на общих интересах и взаимной выгоде, но и на памяти о победе в Великой Отечественной войне.

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