Минск, , 08:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко опубликовал поздравление с Днём единения народов России и Белоруссии, сообщило 2 апреля информационное агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что народы двух стран укрепляют и развивают тесные экономические связи. Тысячи российских и белорусских предприятий участвуют в совместных проектах и выпускают конкурентоспособную продукцию, а граждане РФ и Белоруссии имеют большие возможности для самореализации в рамках общего рынка труда.

Белорусский лидер отметил, что взаимоотношения между народами строятся не только на материальных интересах и выгоде:

«Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплочённость народов, закалённых на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году».

Читайте также: Парад Победы в Минске пройдёт вечером 9 мая

Лукашенко добавил, что за сравнительно короткий период Россия и Белоруссия смогли создать надёжный правовой фундамент для построения Союзного государства, основанного на принципах суверенитета и независимости двух стран при сохранении общности пути их развития.

Поздравление было также направлено президенту России Владимиру Путину, главе правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоруссия обратилась к России с просьбой о помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Стране не хватает масок, тест-систем и аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: Белоруссия попросила помощи у России из-за коронавируса — СМИ