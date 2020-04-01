Бишкек, , 16:34 — REGNUM Введенный Казахстаном запрет на вывоз с территории страны муки противоречит принципам Евразийского экономического союза о создании единых таможенных границ и экономических свобод. Об этом заявил депутат Алтынбек Сулайманов на заседании парламента Киргизии сегодня, 1 апреля.

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По мнению народного избранника, Киргизия, как государство-член ЕАЭС, вправе потребовать снятия таких ограничительных мер.

«В настоящее время Таможенный союз работает? Фактически не работает. В таком случае нужно договориться о приостановлении режимов ЕАЭС, пока не завершится ситуация с коронавирусом. И тогда каждая страна-участница Союза будет самостоятельно решать свои проблемы. Сейчас же введение любых ограничительных мер является нарушением норм ЕАЭС», — подчеркнул парламентарий.

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