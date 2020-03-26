Бишкек, , 14:54 — REGNUM Фонд государственных материальных резервов Киргизии планирует разбронировать 10 тысяч тонн муки чтобы раздать ее малообеспеченным гражданам и семьям. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 26 марта.

Заняться доставкой муки в регионы республики поручили министерству чрезвычайных ситуаций совместно с министерством труда и соцразвития, а распределением на местах — органам местного самоуправления.

По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, наряду с усилиями по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и реализацией превентивных мер защиты жизни и здоровья граждан, правительство мобилизует резервы для оказания помощи уязвимым группам населения.

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