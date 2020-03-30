Бишкек, , 23:51 — REGNUM С момента введения режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции киргизстанские власти регулярно проводят с Россией и Казахстаном переговоры о поставках в Киргизию продовольствия. Об этом на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, российская и казахстанская стороны подтвердили готовность импортировать в Киргизию пшеницу, муку, растительное масло и другие продовольственные товары.

Также он отметил, что правительство республики разрабатывает антикризисный план, в котором будут описаны меры по оказанию помощи бизнесу, пострадавшему из-за введения в столице и ряде районов Киргизии режима чрезвычайного положения и комендантского часа.

Вице-премьер Боронов утверждает, что этот документ будет готов в течение ближайших двух дней.