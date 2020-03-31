Брюссель, , 14:36 — REGNUM К санкциям Европейского союза, которые были введены в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, присоединились ещё пять государств. Об этом 31 марта заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Он уточнил, что к решению Совета присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС — Республика Северная Македония, Черногория и Албания, Исландия, а также Армения.

«Они будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — приводит ТАСС заявление Борреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года главы государств-участниц Европейского союза (ЕС) одобрили решение Совета ЕС о создании режима санкций для Турции из-за проведения ею буровых работ на территории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра. В конце февраля 2020 года санкции против Анкары были расширены. Ограничительные меры были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO, а также его заместителя в департаменте.

Напомним, в начале мая буровое судно под флагом Турции «Фатих» начало буровые работы на море в районе, расположенном в 75 ккм от западного побережья острова Кипр. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что эта территория полностью находится в пределах континентального шельфа Турции. Он подчеркнул, что Анкара не признаёт односторонние и незаконные требования относительно исключительной экономической зоны греков-киприотов.

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