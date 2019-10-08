Анкара, , 10:23 — REGNUM Глава отдела министерства иностранных дел Турецкой Республики по двусторонним политическим связям, мореплаванию, воздухоплаванию и границам Чагатай Эрджийес со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил, что судно Yavuz начинает новый акт буровых работ на шельфе юго-западной оконечности острова Кипр 7 октября 2019 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Чагатай Эрджийес отметил, что руководство греческой Республики Кипр нарушает права Турецкой Республики и турок-киприотов с 2003 года. По его словам, Турция не признает заявления греческой общины острова насчёт границ континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дипломат добавил, что заявления Республики Кипр, представляющие этот регион водами или границами ЕС, являются нарушением норм международного права.