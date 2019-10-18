Брюссель, , 08:42 — REGNUM Главы государств-участниц Европейского союза (ЕС) одобрили решение Совета ЕС от 14 октября о создании режима санкций для Турции из-за проведения ею буровых работ на территории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Европейский совет одобряет заключения совета от 14 октября 2019 года о незаконной буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра и подтверждает свою солидарность с Кипром», — отмечается в заявлении.

Также в нем говорится, что ЕС продолжит заниматься данным вопросом.

Отметим, ранее, 14 октября, главы МИД стран-участниц ЕС на встрече в Брюсселе провели согласование введения режима санкций в отношении Турции. Он будет введен по отношению к физическим и юридическим лицам Турции, несущим ответственность за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье или причастным к нему.