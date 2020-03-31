Москва, , 10:19 — REGNUM Российские военные продолжают оказывать Италии помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ 31 марта, совместно с итальянскими коллегами они провели полную дезинфекцию ещё трех лечебных учреждений для пожилых людей, сообщает пресс-служба Минобороны России. это 18 тыс. кв. м внутренних помещений.

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«Эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели санитарную дезинфекционную обработку пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», — уточнили в российском военном ведомстве.

Всего на сегодняшний день российскими военными проведена обработка 11 лечебных учреждений и продезинфицировано более 39 тыс. кв. м внутренних посещений.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила в Италию 15 самолётов, которые доставили восемь врачебно-сестринских бригад и 100 специалистов-вирусологов Минобороны РФ. 27 марта российские военные медики приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики.

Бывший премьер-министр Италии, евродепутат Сильвио Берлускони поблагодарил российскому народу и лично президента РФ Владимира Путина за помощь, оказанную народу Италии в очень сложный, трагический момент. Политик заявил, что Италия этого не забудет.

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