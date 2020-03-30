Москва, , 08:54 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные совместно с итальянскими коллегами дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей, которые расположены в двух итальянских городах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что речь идёт о пансионатах для престарелых людей «Святого Джузеппе» в городе Часниго, «Чечилия Чачия дель Негро» и «Газа Сирена» в городе Леффе.

Читайте также: В Италии объявили о планах продлить карантин

Работы по обеззараживанию были проведены накануне, 29 марта. Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами продезинфицировали свыше 12 тыс. кв. м. помещений и подъездные дороги.

«Всего российскими военными проведена обработка восьми лечебных учреждений и продезинфицировано более 21 тыс. кв. м. внутренних помещений», — добавили в Минобороны РФ.

Также по теме: Российские военные медики в Италии приступили к работе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италию прибыли 15 самолётов, которые доставили из России восемь врачебно-сестринских бригад и 100 специалистов-вирусологов Минобороны РФ. 27 марта российские военные медики, прибывшие в итальянский город Бергамо, приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики. Их привлекли для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые итальянские власти приспособили для изоляции и лечения заразившихся коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 600 тысяч