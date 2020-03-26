Москва, , 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат сослалась на слова начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения полковника Игоря Богомолова. В телерепортаже он заявил, что граждане Италии российскую армию «радостно приветствуют и не чувствуется, что находишься в другой стране».

По репортажу видно, что это «не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю», а рассказ о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории.

«Вон он апогей изоляции, апофеоз «российской угрозы», анатомия «руки Кремля», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в соцсети.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Италию с гуманитарной миссией прибыл последний, четырнадцатый по счёту самолёт ВКС России. Он доставил военных специалистов и оборудование в страну, больше всех в Европе страдающую от эпидемии коронавируса. Всего Россия направила в помощь Италии около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество.

Напомним, договоренность об оказании Россией необходимой помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусом была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который состоялся 21 марта.

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