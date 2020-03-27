Москва, , 13:48 — REGNUM Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, состоявшиеся 26 марта, не затрагивали возможной помощи со стороны РФ. Об этом заявил 27 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что о взаимодействии такого рода в контексте противодействия пандемии COVID-19 речь не шла.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Макрон провели телефонный разговор перед экстренным саммитом G20, который был организован по видеосвязи. Президенты рассказали друг другу о мерах, которые предпринимаются в их странах в условиях пандемии коронавируса.

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