Париж, , 08:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал на специальной видеоконференции лидеров G20 к глобальной солидарности и международной координации в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает Xinhua.

«Чтобы бороться с беспрецедентной эпидемией, необходимо, чтобы все международные организации могли обмениваться ресурсами и миссиями», — подчеркнул президент, который также выразил сожаление по поводу отсутствия международной координации.

По его словам, международная координация — это единственный способ справиться с нехваткой материалов, таких как маски и перчатки, и в исследованиях лекарств для лечения этой болезни.

В своем выступлении Эммануэль Макрон также призвал мировое сообщество помочь Африке в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, специальный саммит G20 прошел в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии 26 марта 2020 года.