Москва, , 17:16 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор перед экстренным саммитом G20, организованном в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса и проинформировали друг друга о введённых в России и Франции мерах по противодействию его распространению и минимизации негативных социально-экономических последствий.

Путин и Макрон подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения на родину граждан двух стран, а также обеспечения условий для транспортировки необходимых медицинских средств и оборудования, информирует пресс-служба.

Сообщается также, что в контексте совместной борьбы с пандемией коронавирусом обсуждалось возможное взаимодействие России и Франции в рамках Совета Безопасности ООН.

Кроме этого, лидеры двух стран затронули «актуальные аспекты урегулирования в Сирии и Ливии», говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.