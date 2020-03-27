Москва, , 12:12 — REGNUM Досрочное голосование по поправкам в Конституцию будет отменено. Об этом 27 марта заявила глава ЦИК Элла Памфилова заявили, выступая на заседании комиссии.

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Она уточнила, что досрочного голосование по Конституции не будет. Потому что из-за коронавируса дата голосования перенесена на неопределенный срок.

Кроме того, глава ЦИК отметила, что голосование по внесению поправок в Конституцию РФ не может быть совмещено с единым днем голосования в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.

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