Москва, , 12:02 — REGNUM Прием заявлений на голосование по Конституции РФ по месту пребывания прекращен. Об этом 27 марта заявила глава ЦИК Элла Памфилова заявили, выступая на заседании комиссии.

Читайте также: Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции

«Поданные ранее заявления будут аннулированы», — уточнила Памфилова. Также из-за переноса даты голосования не будет начато и досрочное голосование по поправкам в Конституцию.

При этом Памфилова отметила, что ЦИК продолжит информационную работу по общероссийскому голосованию по Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦИК разъяснила, при каких условиях могут назначить новую дату голосования по Конституции РФ.

Читайте также: Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции