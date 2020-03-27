Москва, , 11:53 — REGNUM Глава ЦИК разъяснила, при каких условиях могут назначить новую дату голосования по Конституции РФ. Об этом Элла Памфилова заявила 27 марта, выступая на заседании Центральной избирательной комиссии.

Читайте также: Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции

«Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу», подчеркнула Памфилова

Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.

Читайте также: Путин: голосование по Конституции надо перенести на более позднюю дату